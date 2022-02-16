Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



''Kendimizi karantinaya almıştık. Hamd olsun hastalığı hafif bir şekilde geçirdik. Çalışmalarımızı evden sürdürdük. Geçmiş olsun mesajları için arayan herkese, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e diğer tüm siyasi lider başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok sayıda ülke lideri ile görüşme yaptık. Telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten dünya liderlerine şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum''

'Vatandaşlarımızı yastıkaltı altın düzenlenmesinden yararlanmaya davet ediyoruz'

'Dünyanın en iyi 10 ekonomisi olma yolunda son dönemece giren bir ülkeyiz'