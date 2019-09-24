Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu

"Dünyamız kürsel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancı ile yüz yüzedir"

"Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadeleleri krizleri, israfı beraberinde getiriyor. İçinde bulunduğumuz kurum II. Dünya Savaşı sonrası bu adaletsizliği kurtarmak amacıyla kuruldu"

"Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin kol gezmesi kabul edilemez"

"Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir"

"Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır"

"Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir"

"Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu"

"Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocukların sayısı 500 bine yaklaşmıştır"

"Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız"

"Ankara Zirvesi'nde çok önemli bir karara imza attık. Suriye'de kalıcı bir barışa ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü kendiliğinden tesis edilmiş olacaktır. İdlib'teki katliamları ve potansiyel göç dalgasının önüne geçilmelidir"

"Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerdir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur"

"Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekâtı ile yaklaşık 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hâle getirerek, örgütün Suriye'deki çöküş sürecini başlattık"

"Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır"

"Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor"