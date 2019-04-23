Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'ye gelen çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Ozan Sözeyataroğlu oturdu.

Ozan Sözeyataroğlu şunları şöyledi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM'yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ozan Sözeyataroğlu'nun konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözeyataroğlu'nun, kabinede revizyon iddialarıyla ilgili soruyu "Zaten yeni kabinem burada" diyerek yanıtlaması gülüşmelere neden oldu.

Ardından şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız" dedi.

Küçük cumhurbaşkanı sorulan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz?" sorusuna, "Sistem güzel çalışıyor" şeklinde yanıt verince salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki Ozan'ın cevabı üzerine, "Benim vereceğim cevapları veriyor" şeklinde konuştu.