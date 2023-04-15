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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Nisan Çarşamba günü Denizli'ye geliyor.

Denizli'de 28 Ocak 2023 tarihinde toplu açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Denizli'ye gelecek. 19 Nisan Çarşamba günü kentte olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla 29 Ekim Bulvarı üzerinde buluşacak. Saat 16.30'da başlayacak olan miting öncesi AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, tüm halkı alana davet etti.

Eren Elyesa Polat

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