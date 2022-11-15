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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda toplanan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda toplanan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda toplanan G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı - Tıkla İzle

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

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