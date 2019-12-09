İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. İsrail'in bu hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından da teşvik ediliyor. Burada yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. İsrail'in bu hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından da teşvik ediliyor. Burada yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

- İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. İsrail'in bu hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından da teşvik ediliyor. Burada yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

- İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa'nın başbakanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kez söyledi. Karşımızda susuyor sonra konuşuyor. Bakın İslam'ın anlamı barıştır. Barış ve terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz. Bakın, Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi bunları durdur bakalım. Neden bunları durduramıyorsun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste bunu böyle bileceksiniz” dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden asla güçlü aile yapısını inşa edemeyiz” dedi.

- İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün yayınlanan insani gelişme raporuna göre Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girmeyi başarmış oldu. Bundan sonra inşallah daha yüksek derecelere de ulaşacağız” dedi.