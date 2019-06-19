Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Burada da çöp dağları yok muydu? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu.

Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor, 25 yılda ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya…

AK Parti kurulduğu günden beri hizmetle milletimizin gönlüne girmiş bir partidir. Bizim lügatimizde boş konuşmanın, yalan ve iftiranın yeri yoktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir.

Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide bu devrimi yaptık mı? Ümraniye'deki çöplük, o zaman kimdi belediye başkanı CHP. Burası patladığı zaman 39 vatandaşımız Ümraniye'de öldü. CHP çöp, çukur, çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır.

Bütün hemşehrilerimizin kapısını tek tek çalmalıyız. Pazar günü akşam farklı bir müjde ile yola devam etmeliyiz.

'DUVARLARA 'ZULÜM 1453'TE BAŞLADI' YAZDILAR'

Türkiye cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre ve büyük oranlı büyüme dönemi yaşamıştır. Bu durum içerideki birilerini de rahatsız etti. Maruz kaldığımız her saldırının CHP ve HDP tarafından hararetle desteklenmesinin nedeni budur.

Bu çevreler işi 1453'ün rövanşına kadar götürmüşlerdir. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazdılar. Bu CHP zihniyeti Pazar günü bizden oy isteyecek. Gönüllerin fethi 1453'te başladı.

İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis'ten kurtularak bize geldi. 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi?

Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Mahkeme salonu 20 dakika boyunca çırpınıyor Mursi'ye kimse müdahale etmiyor. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür.