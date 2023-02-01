Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de açılışlar gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin açılışı için Sultanbeyli'ye geliyor. Açılışlar Kent Meydanı'nda Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Vatandaşların ilgisinin yoğun olmasının beklendiği program için hazırlıklar sürüyor.

Sultan Korusu İstanbul'a nefes

Toplam 127.000 m2 alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu, İstanbulluların ve Sultanbeylililerin yeni doğal yaşam alanı oldu. Sultanbeyli'nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayan proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Sultan Korusu biyolojik göleti, ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleri, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, restoranıyla, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekânda dinlenme imkânı sunuyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme zevkini tattırıyor. Sultan Korusu'nda ayrıca Cahit Zarifoğlu Doğa Kitapları Kütüphanesi de kitapseverleri bekliyor.

İstanbul'un kapısı ‘Aydos Kalesi'

Sultanbeyli Belediyesinin girişimleriyle 12 yılı kapsayan restorasyon sürecinin ardından Aydos Kalesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca'nın ifadesiyle Aydos Kalesi; İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekecek olan kale, pazartesi günleri dışında her gün misafirlerini ağırlayacak.

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