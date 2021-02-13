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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Kadir Topbaş için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Şişli'de bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Topbaş'ın siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camii'ndeki cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın yarın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacağı öğrenildi.

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