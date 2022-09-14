Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi bu sonuçla kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise, "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücünü gösteriyoruz. Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın inşallah Buse Tosun arkadaşımız var. O da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort