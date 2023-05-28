Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Mevlüt İşli

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