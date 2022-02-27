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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: 'Rus saldırıları derhal durdurulmalı'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: 'Rus saldırıları derhal durdurulmalı'
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: 'Rus saldırıları derhal durdurulmalı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yinelediklerini belirterek, “Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel
 

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