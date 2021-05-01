Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı

Sağlıktan ekonomiye birçok alanı olumsuz etkileyen korona virüs, etkisini en çok ekonomi alanında hissettirdi. Van ekonomisinin korona virüs nedeniyle zarar görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı verdiği belirtildi. Bu kapsamda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da hazırlıklar başladı.

Gürbulak Sınır Kapısı önünde İran'a geçmek için bekleyen 7 kilometrelik tır kuyruğu arasında bekleyen Mustafa Akpolat, “Biz burada 3 gündür bekliyoruz. Biz tanker sahasındayız burası daha hızlı ilerliyor. İnşallah biran önce geçeriz. Burada bekleyen tahmini bin 700 tır var. Bizler de bekliyoruz, daha geçemedik" şeklinde konuştu.

Merve Gökbakan

