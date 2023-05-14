Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını açıklamasının ardından sandıklardan çıkan sonuçlar geliyor.
Sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi oranları şöyle:
Açılan Sandık:
20.314 / \% 10.59
Kullanılan Oy:
4.869.619
Katılım Oranı:
\% 8.02
Toplam Seçmen:
60.697.844
Geçerli Oy Cumhurbaşkanlığı:
4.809.863
Geçerli Oy Milletvekili:
769.999
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.