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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri sonuçları
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimleri sonuçları

Türkiye’nin merakla beklediği seçimlerde sonuçlar gelmeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını açıklamasının ardından sandıklardan çıkan sonuçlar geliyor. 

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi oranları şöyle:

 Açılan Sandık:

20.314 / \% 10.59

Kullanılan Oy:

4.869.619

Katılım Oranı:

\% 8.02

Toplam Seçmen:

60.697.844

Geçerli Oy Cumhurbaşkanlığı:

4.809.863

Geçerli Oy Milletvekili:

769.999

 

 

 

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