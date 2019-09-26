Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '172 ihbar aldık'

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarından satır başlıkları:

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Buradan vatandaşlarımıza ifade edelim, barınma ihtiyacı herhangi bir sebepten dolayı valimize, AFAD başkanımıza iletebilirler. Bununla ilgili barınma, beslenme bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Hizmet alamayan vatandaşlarımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri aldık. Geleceğe dönükte tedbirlerimizi almış durumdayız. “İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Tamamıyla ilgili hasar tespit olarak çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Silivri'yle ilgili konuşmak istiyorum. Silivri Devlet Hastanesinde orada yapılan çalışmalar konusunda uzmanlarımızın raporladığı kullanılabilir, sağlık hizmetleri orada devam ediyor olacak” dedi.