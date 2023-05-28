Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da oy kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seçim bölgesi olan Ankara Yenimahalle'deki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek, oyunu kullandı. Oktay, oy kullanmaya eşi Hümeyra Şahin Oktay ile birlikte geldi. Oy kullanma sonrası açıklamalarda bulunan Oktay, “Oyumuzu kullandık Ankara'da böyle güzel, yağmurlu, bereketli bir hava var. İnşallah 2. tur da bereketli olacak, Türkiye için bereketli olacak. Ülkemiz için güzel olacak inşallah. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. 63 yıl sonra bugün demokratik bir olgunlukla demokrasisine sahip çıkıyor. Milleti kendisi ülkesine sahip çıkıyor bu anlamda da önemli bir gün diye düşünüyorum. Yine anlamlı milletimizin yüksek ahlak ve erdemini sorgulayanlara inat milletimiz bugün doğru adamda karar kılarak Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Önce demokrasinin olgunluklarından birisi milletin kararına saygı duyması, milletin kararına, milletin kararını üzerinde karar tanımaması. 27 Mayıs'ında zaten en büyük özelliği buydu. Söz milletin yeter artık söz milletin. Biz birinci turda da aynı şeyi söyledik. Bugün de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Yeter. Artık söz milletin bugün milletimiz nihai kararını veriyor inşallah. Ülkemiz için de güzel milletimiz için de sizlere hayırlı olur. İnşallah Türkiye geleceğe şu anda çok daha açık olur. Seçimleri geride bırakır. Artık önümüze bakarız. İnşallah yarın da zaten 29 Mayıs daha gönül rahatlığı içerisinde de 29 Mayıs'ta kutlamış oluruz. Milletimize memleketimize, ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

İkinci turun yoğunluğuna ilişkin konuşan Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Önce yani inşallah en büyük arzumuz o. İlk günden itibaren zaten biz rehavete asla kapılmayalım demiştik. İkincisi de yine zafer sarhoşluğu boyutunda iki konu vardı bizim. Özellikle uyardığımız. İnşallah bu rehavet olmamasını özellikle arzu ediyoruz. Tabii birinci turla kıyaslandığı zaman oy verme işlemi çok daha hızlı. Aslında belki buradaki girildiği zaman fazla kimseyi görmemenin arkasındaki sebeplerden birisi o çok daha hızlı şekilde o yüzden çıkıyorsunuz. İnşallah katılım oranını da çok daha gene yüksek olmasını arzu ediyoruz. Yurt dışı zaten seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bunun ilk örneğini gösterdiler. Birinci turdan çok daha büyük bir katılım oranıyla hamdolsun onlar görevini yaptılar. Bugün görev bizde. Ben buradan bütün milletimize bir kez daha seslenmek istiyorum. Akşama kadar akşam 17.00'ye kadar her türlü işimizi kenara bırakıp oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yaptıktan sonra tekrar işlerimize dönebiliriz. Çünkü önümüzde koca bir 5 yılımız olacak inşallah. Türkiye'nin çok daha büyük, şahlanışına vesile olacak. Kalkınmasına, gelişmesine, bölgenin ve dünyanın barış ve refahına katkı vermesine çok büyük bir vesile olacak bir gündeyiz. Milletimizin de buna cevap vereceğine inanıyorum. İnşallah akşam da katılım oranı yüksek bir ikinci turla karşılaşıyor oluruz biz diye de buradan temennilerimi iletmek istiyorum.”

Mehmet Kalay - Tolga Başer

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