Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son durumu açıkladı: '2 bin 379 vatandaş hayatını kaybetti'

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar enkaz altında 2 bin 379 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 yaralı ve 4 bin 758 yıkılan binanın mevcut olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bir de ihbarlar var, 1459 da ihbarlar var. Bunlar henüz teyit edilebilmiş değil. Sizlerle önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamı teyit edilemeyenler de dahil edildiğinden dolayı olmuştur. Dolayısıyla teyit edilen rakamlarla devam edelim 4 bin 758 ile devam ediyor olacağız. Yine enkazdan çıkartılandan baktığımızda da 7 bin 840 vatandaşımız enkazdan çıkartılmış durumda. Bu da güzel haberimiz. Arama kurtarmada sahada iller itibariyle 11 bin 022 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Bunların Maraş'ta 2 bin 353, Osmaniye 1549, Gaziantep 1306, Hatay 1625, Malatya 1026, Şanlıurfa 566, Diyarbakır 360, Adıyaman 826, Kilis 101, Adana 438. İlçeler itibarıyla da baktığımızda da ifade ettiğimiz rakamlara dahil aslında. Hatay İskenderun'da 229, Kırıkhan'da 625'e toplam Romanya ve İsviçre'den gelen 180 kişilik ekip de dahil. Antep'te Şehitkamil'de 111, Nurdağı'nda 315, Nizip'te 15, Islahiye 175 yolda olan ve takviye ettiğimiz ve yurt dışından gelen arma kurtarma ekipleri. 284 bin 519 kişi şu anda Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarına, pansiyonlarına, öğretmenevlerine, okullara yerleştirilmiş durumda. 52 bin 304 kişi de KYK yurtları, spor salonları, gençlik merkezlerinde. Toplam da 338 bin kişi yerleştirilmiştir" diye konuştu.

“Kahramanmaraş merkezde elektrik enerjisi kontrollü olarak verilmeye başlandı”

Mobil trafo sistemlerinin bölgede kurulduğunu aktaran Oktay, “Depremin yaşandığı tüm il ve ilçelerde beslenme desteklerimizi sürdürüyoruz. 6 trafo merkezimiz şu anda hizmet veremez durumda. Diğer trafolarımızda problem yok. Arızalı olan 6 trafomuzun ikisi yarım durumda çalışmakta. Diğer 5 trafoda ağır hasar olduğu için çalışamaz durumda. Jeneratör yakıtı ve akaryakıtı tankerlerle sağlıyoruz. Kahramanmaraş merkezde elektrik enerjisi kontrollü olarak verilmeye başlandı. İlçeler bazında netleşmiş değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Doğal gazın olmadığı bölgeleri soba ve benzeri ısınma araçlarıyla destekliyoruz”

Bölgede 10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda olduğunu ifade eden Oktay, “Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğal gaz ana iletim noktalarında 6 farklı kırılma ve kopma mevcut. Bunların onarılma çalışması sürüyor. İletişimin sağlanması için baz istasyonlarımıza jeneratörlerle elektrik veriyoruz, elektriği gelen yerlerde baz istasyonlarımız ayağa kalkmış oluyor. Ulaştırmada da aşırı tipi nedeniyle bazı yolların kapanması işimizi zorlaştırıyor ama kar küreme araçları yolları sürekli olarak açıyor. Birçok ülkeden arama kurtarma ve medikal anlamda destek geliyor. Yardımların ihtiyaç bölgelerine sevkine devam ediyoruz. Doğal gazın olmadığı bölgeleri soba ve benzeri ısınma araçlarıyla destekliyoruz. Bölgedeki tüm barajlarımız kontrolden geçirildi. Sadece, Malatya Sultansuyu Barajı'mızda sorun var. Burada çatlaklar oluştuğu için tedbir amaçlı su tahliyesine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz



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