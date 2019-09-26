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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Yarın okullar açık olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Yarın okullar açık olacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Yarın okullar açık olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD Acil Durum Yönetim Merkezindeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yarın itibarıyla yarın okullarımızı tatil etmemiz gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadığımız sonucuna vardık. Yarın okullarımız açık olacaktır” dedi.

Vali Yerlikaya: "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir” bilgisini paylaştı.

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