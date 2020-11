Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan eleştirilere cevap

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz teşekkür konuşmaları yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, uzmanlara, tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Maddelere ilişkin görüşlerinizi not aldım.

Bununla ilgili eleştirilerinizi not ettim. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaklaşırken toplumun refahı her geçen gün daha da arttırmak ve teknoloji başta olmak üzere her alanda bağımsızlığımızı pekiştirmek için en önemli önceliklerimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamunun tüm erkleri merkezi, yerel yöneltimler, üniversiteler ve iş dünyamız dayanışma içinde birbirimize destek olarak ülkemizi daha müreffeh seviyelere taşıyacağız inşallah. Gayretlerimizin dayanağını oluşturan bütçe sürecinde büyük ve güçlü Türkiye inşası için azim ve gayretle emek sarf eden herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Oktay, "Şu ülke şunu yaptı, şu kadar indirim yaptı. Siz ne yaptınız" eleştirilerine şöyle cevap verdi:

“Biz kabine üyeleri olarak tamamımız, aynı şekilde gerek Cumhurbaşkanlığı, Daire Başkanı ve üzerindeki tüm yöneticiler, çalışanlarımızın yüzde 80'ine yakını aldıkları ücretin çoğunu katkı olarak vermişlerdir. Kabine üyelerindeki asgari aylık gelirlerinin en az yüzde 60'nı bağışlamıştır. Bir başka ülke bunu yapıyor, bizim de bunun aslında kendi özümüzde olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bunu Türkiye'deki herkes yaptı. Biz Bize Yeteriz kampanyasıyla toplanan para ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, komisyondun bütçe için 38 gün 205 saat çalıştığını belirterek, “Gerçekten bu süreci kazasız belasız korona şartlarında atlattığımız için çok sevinçliyiz. Komisyon üyelerinden ve çalışanlarımızdan olumsuz haber almadık. Hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptığımız çalışmalarda 172 komisyon üyesi olmayan milletvekilimiz olmak üzere 202 farklı milletvekili konuşma yapmıştır. Meclis'teki milletvekili sayısının üçte birinden fazlası komisyonumuza gelip, katkıda bulunmuştur. Yaklaşık olarak 200 civarında konuşmanın yapıldığını ifade etmek isterim.”

Ahmet Umur Öztürk