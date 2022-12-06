İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Veysel Filiz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Veysel Filiz açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Veysel Filiz açıklaması!

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" dedi.

Oktay, 2023 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Oktay, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile ilgili olarak, "Veysel Filiz ile ilgili olarak çok açık ve net şekilde söylüyorum. Kamuya ve basına açık bir toplantıda bir fotoğraf çekilmiş. Kendisiyle öncesinde sonrasında irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç, mahkemeye veya tutuklanması ile ilgili hiçbir makam, mevki, şahıs aramam, irtibat kurmam söz konusu olmamıştır, olamaz" dedi.

Ahmet Umur Öztürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.