Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan tepkisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan'ın bugün Meis Adası'ndaki provokasyonunu göremezler. Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır." ifadelerini kullandı.

Gerginlik konusunda bizi suçlayanlar, Yunanistan'ın bugün Meis Adası'ndaki provakasyonunu göremezler.



Çünkü onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var gerçekleri söylemezler. İşte asıl gafiller onlardır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 13, 2020