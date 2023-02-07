Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '12 bin 181 arama kurtarma ekiplerimiz mevcut'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay'ın depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 534 kişinin de yaralandığını bildirmesinin ardından AFAD tarafından son rakamlar güncellendi. Buna göre depremlerde 3 bin 432 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 103 vatandaş da yaralandı.

"Bu sabahtan itibaren de helikopterleri, hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık”

Şu ana kadar 312 artçı deprem yaşandığı bilgisini veren Oktay, şunları kaydetti:

“Bu depremlerde 6 ve üzeri şiddette olan 3 deprem var. 24 deprem de 5 ve 6 şiddetleri arasında. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tabii burada kış şartları, sadece bölgedeki 10 ilimizi etkilemedi. Diğer bölgelerdeki çok yoğun kış şartları özellikle gece boyunca tipinin yoğun olduğu bölgelerde yolların kapanmasıyla bir taraftan afetle mücadele derken diğer taraftan da hava şartlarıyla mücadele etmemizi beraberinde getirdi. Özellikle helikopter başta olmak üzere hava araçlarını kullanamadık. Bu sabahtan itibaren de helikopterleri, hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık.”

“Fiilen çalışan personel sayımız an itibarıyla 24 bin 443'tür”

Oktay, arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi sayısına ilişkin şunları paylaştı:

“Arama kurtarma çalışmaları doğrultusunda bugün itibarıyla tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma ekiplerimiz mevcut. Bunlardan 4 bin 60'ı Kahramanmaraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314'ü Gaziantep'te, bin 721'i Adıyaman'da, 687'si Osmaniye'de 119'u Adana'da, 562'si Diyarbakır'da, 100'ü Şanlıurfa'da, 41'i Kilis'te ve bin 112'si Malatya'da. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. Bu illerimizdeki çalışmalar oldukça iyi durumda. Diğer illerle alakalı gene arama kurtarma çerçevesinde sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 UMKE timi ve bin 947 UMKE personeli yine ambulans uçaklar olmak üzere toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Toplam olarak sahada fiilen çalışan personel sayımız an itibarıyla 24 bin 443'tür.”

Depremler sonrası çalışmalarda iş makinesi konusunun önemli ve kritik olduğuna dikkati çeken Oktay, “4 bin 191 iş makinamız fiilen sahada arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halindedir. Özellikle dün gece itibarıyla vinç ihtiyacı çerçevesinde çok ciddi bir yol alınmıştır, tamamı sahaya sevk edilmiş durumda. 500'ü geçti diye biliyoruz” diye konuştu.

“Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hava araçlarını kullanma imkanlarının bu sabah itibarıyla arttığını belirterek, şöyle devam etti:

“6 A400m, 6 C130, 19 CN235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Özellikle helikopteri hava şartları çerçevesinde son derece dikkatli değerlendiriyoruz. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi. Özellikle yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri açısından çok hızlı bir şekilde Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a bu üç il başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz. Orada iyi bir çalışma an itibarıyla devam ediyor. Eğer hava şartları bozmazsa gelen ekiplerin tamamını ekipmanlarıyla birlikte ilave olarak sahaya göndermiş olacağız. Sadece havadan değil, karadan da otobüslerle ve ekipmanları kamyonlarla da sahaya sevk edilmektedir.”

70 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu anlatan Oktay, “14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar. Bunlar Çek, Fransa, Malta, Hollanda, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere ve Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere böyle bir sıkıntılı dönemde bizimle birlikte dayanışma içinde olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. K-9 arama kurtarma köpekleri de buna dahildir” ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut, hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz"

Oktay, hastanelerde dünden beri hasar boyutunda bir değişme olmadığını vurgulayarak, “Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz. Yerelde sahra ve çadır hastaneleri dahil hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

AFAD koordinasyonunda toplanan yardımların sahaya iletilmeye çalışıldığını dile getiren Oktay, “Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşanan tipiden dolayı yolların afet bölgesi dışında yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı bugün itibarıyla hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini öncelemiş durumdayız” dedi.

“Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat süreyle görevli araçların dışındaki diğer araçların girişini durdurduk”

Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yerlerde 380 bin 500 afetzedenin barındığını söyleyen Oktay, yol çalışmalarına ilişkin şunları aktardı: “Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı. Burada alternatif yol kullanılmakta. Kapalı alanlarda geçişi kontrollü sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinde tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da alternatif güzergah kullanılmaktadır. Özellikle Kayseri, Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyu devam etti ama zorunlu geçiş için burası açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi, afetle mücadele eden araçların ve ekiplerin sahada çalışmalarını hızlı bir şekilde yerine getirebilmesi için bu yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız. 11.00 itibarıyla bu süre başlamış durumda. İhtiyaç durumunda diğer illerde de bu genişletilebilir.”

"Kahramanmaraş merkeze kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı”

Depremlerin yaşandığı bölgelerde yapılan elektrik çalışmalarına ilişkin Oktay, “Bugün Reyhanlı'ya elektrik veriyor olacağız. Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da halihazırda veriliyor ama tamamı yine enkazın olduğu yerlerde kontrollü olarak. Bugün itibarıyla Osmaniye'de merkez, Bahçe ve Kadirli'de elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş merkeze kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı, Pazarcık'a henüz verilmiyor. Diğer ilçelerde çalışmalar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, doğal gazla ilgili 6 noktada ana hatta sorun olduğunu hatırlatarak, “Bunlarla ilgili çalışmalar için gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başladı. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesiyle alakalı ekipler çalışmaya fiilen başladı. Yaklaşık 2,3 gün süreceğini dün ifade etmiştik. Bu merkez ve ilçeleri kapsayan bir çalışma. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız koordinasyonunda bölgeye akaryakıt ve jeneratör yakıtı sevkiyatı devam ediyor” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Kemal Diri - Hakan Karaduman

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