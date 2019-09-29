Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 GSM operatörü depreme karşı ortak hat kuracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamarda bulundu

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Ücretsiz olacak. Afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek”

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Görevinin gereğini yerine getiremeyenler, ne yazık ki, bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Sürekli laf üretmeye çalışıyorlar. Laf üretmek için değil iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi.