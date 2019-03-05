Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Adayların taahhütlerini yerine getirip getirmediğini takip edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde "Erfelek Halkı Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, “Kışın biz nasıl büyüdük? Biliyorsunuz, sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerinde bugüne kadar bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi. Erfelek Halkı Buluşması programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve vatandaşlar katıldı. Oktay, Erfelek Halkı Buluşması programı sonrası Erfelek ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Ali Çöpcü projelerini sundu. Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta memleket işi inşallah gönül işi diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere, bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz hem takip ediyor olacağız. İnşallah Sinop'a tüm Sinopluların beklentileriyle uyumlu şekilde medeniyet ve kültür değerlendirmesiyle birlikte bu şekilde yoğurulmuş inşallah nice hizmetler sunacağız. Sinop'a 31 Mart'ta kazananın gönül belediyeciliği olacağına ben yürekten inanıyorum. Sizlerin belediye başkan adayımız Ali Çöpcü kardeşimize gereken desteği vereceğinizi de ben bugün zaten gördüm, buna şahit oldum. Ben bu emaneti de cumhurbaşkanımıza iletiyorum" diye konuştu

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Ali Çöpcü projelerini sundu. Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta memleket işi inşallah gönül işi diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere, bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz hem takip ediyor olacağız. İnşallah Sinop'a tüm Sinopluların beklentileriyle uyumlu şekilde medeniyet ve kültür değerlendirmesiyle birlikte bu şekilde yoğurulmuş inşallah nice hizmetler sunacağız. Sinop'a 31 Mart'ta kazananın gönül belediyeciliği olacağına ben yürekten inanıyorum. Sizlerin belediye başkan adayımız Ali Çöpcü kardeşimize gereken desteği vereceğinizi de ben bugün zaten gördüm, buna şahit oldum. Ben bu emaneti de cumhurbaşkanımıza iletiyorum" diye konuştuCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde "Erfelek Halkı Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, “Kışın biz nasıl büyüdük? Biliyorsunuz, sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerinde bugüne kadar bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.



Oktay, Erfelek Halkı Buluşması programı sonrası Erfelek ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Erfelek Halkı Buluşması programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.Oktay, Erfelek Halkı Buluşması programı sonrası Erfelek ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Ali Çöpcü projelerini sundu. Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta memleket işi inşallah gönül işi diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere, bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz hem takip ediyor olacağız. İnşallah Sinop'a tüm Sinopluların beklentileriyle uyumlu şekilde medeniyet ve kültür değerlendirmesiyle birlikte bu şekilde yoğurulmuş inşallah nice hizmetler sunacağız. Sinop'a 31 Mart'ta kazananın gönül belediyeciliği olacağına ben yürekten inanıyorum. Sizlerin belediye başkan adayımız Ali Çöpcü kardeşimize gereken desteği vereceğinizi de ben bugün zaten gördüm, buna şahit oldum. Ben bu emaneti de cumhurbaşkanımıza iletiyorum" diye konuştuCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde "Erfelek Halkı Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, “Kışın biz nasıl büyüdük? Biliyorsunuz, sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerinde bugüne kadar bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.

Erfelek Halkı Buluşması programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Oktay, Erfelek Halkı Buluşması programı sonrası Erfelek ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Ali Çöpcü projelerini sundu. Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta memleket işi inşallah gönül işi diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere, bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz hem takip ediyor olacağız. İnşallah Sinop'a tüm Sinopluların beklentileriyle uyumlu şekilde medeniyet ve kültür değerlendirmesiyle birlikte bu şekilde yoğurulmuş inşallah nice hizmetler sunacağız. Sinop'a 31 Mart'ta kazananın gönül belediyeciliği olacağına ben yürekten inanıyorum. Sizlerin belediye başkan adayımız Ali Çöpcü kardeşimize gereken desteği vereceğinizi de ben bugün zaten gördüm, buna şahit oldum. Ben bu emaneti de cumhurbaşkanımıza iletiyorum" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde "Erfelek Halkı Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı. Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, “Kışın biz nasıl büyüdük? Biliyorsunuz, sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerinde bugüne kadar bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.

Erfelek Halkı Buluşması programına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Oktay, Erfelek Halkı Buluşması programı sonrası Erfelek ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Ali Çöpcü projelerini sundu. Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta memleket işi inşallah gönül işi diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere, bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz hem takip ediyor olacağız. İnşallah Sinop'a tüm Sinopluların beklentileriyle uyumlu şekilde medeniyet ve kültür değerlendirmesiyle birlikte bu şekilde yoğurulmuş inşallah nice hizmetler sunacağız. Sinop'a 31 Mart'ta kazananın gönül belediyeciliği olacağına ben yürekten inanıyorum. Sizlerin belediye başkan adayımız Ali Çöpcü kardeşimize gereken desteği vereceğinizi de ben bugün zaten gördüm, buna şahit oldum. Ben bu emaneti de cumhurbaşkanımıza iletiyorum" diye konuştu