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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına başkanlık edecek. Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak ve Asan Hizmet Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kamil Nadirli

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