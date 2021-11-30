Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Böyle bir atmosferde Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikardır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4. Konferansı Gala Yemeği Programı'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen programda konuşan Oktay, Ortadoğu'daki sorunların merkezinde Filistin-İsrail ihtilafının, bunun özünde de Kudüs üzerinde İsrail'in tek yanlı planlarının yattığı söyledi. Kudüs'ün barış şehri olduğuna dikkat çeken Oktay, “Yüzyıllar boyunca farklı din, dil ve etnik kökenden halkların barış içinde bir arada yaşadığı Kudüs şehrinin içinde bulunduğu zulüm ortadan kalkmadan ne Orta Doğu'da, ne de ötesinde gerçek anlamda huzur ve istikrar sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“Böyle bir atmosferde Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikardır”

Her geçen gün İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğini belirten Oktay, “İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerin sayısını ara vermeksizin arttırmaya devam etmektedir. Filistinli kardeşlerimizin zorla evlerinden çıkarılması, topraklarına el konulması hatta zeytin ağaçlarının bile sökülmesi yüreklerimizi dağlamaktadır. İşgal altında tutulan Filistin topraklarında kurulan her yeni Yahudi yerleşimi, çözüm umutlarına darbe indirmektedir. Böyle bir atmosferde Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikardır. Özellikle Kudüs'te gerek İsrail hükümetinin tek taraflı politikaları, gerek radikal Yahudi grupların provokasyonları, uyuma zarar vermektedir. Yüzlerce masum Filistinlinin geçtiğimiz Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te şehit olmasına sebep olan trajedinin acısı da hala kalbimizdedir. Bu çatışmalarda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

“Aktörlerin, işgali cesaretlendirici değil, aklıselim ile İsrail zulmünü sonlandırmayı teşvik edecek adımlar atması gerekmektedir”

Filistin'de bir an önce barışın sağlanması gerektiğini ve bu konuda uluslararası kuruluşları hareket etmeye çağıran Oktay, “İşgal, zulüm ve adaletsizlik, daha fazla Filistin'in kaderi olamaz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin vücut bulması, bölgede kalıcı barışın ön koşuludur. Kudüs'ün bir çatışma alanı olmaktan çıkarılarak, zengin tarihi geçmişine yakışacak şekilde örnek alınacak bir barış merkezine dönüşmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Buradan bir kez daha uluslararası toplumu ve vicdan sahibi herkesi Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyorum. Tüm aktörlerin, işgali cesaretlendirici değil, aklıselim ile İsrail zulmünü sonlandırmayı teşvik edecek adımlar atması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır”

Türkiye'nin her zaman ve her koşulda Filistin'in çıkarlarını savunacağını belirten Fuat Oktay, “Burada bir kez daha altını çizmek isterim; uygulanması mümkün olmayan, Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir plan, vicdanlarda kabul görmeyecektir. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için daha çok mücadele etmeliyiz. Filistin'i sadece yardımlarla değil, iş birlikleri ve tanınırlığını artırma gibi çalışmalar ile ayağa kaldırabiliriz. Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle mazlum Filistin halkının yanında olacak, toprakları işgal edilmiş, şiddete ve yıkıma maruz bırakılan kardeşlerimiz için tüm imkânlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü