Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Bulgaristan ile karşılıklı fayda temelinde gelişen ilişkilerin devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin taşıdığı büyük potansiyele ve artan işbirliği ihtiyacına işaret edilerek, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

Türkiye'nin Avrupa yönlü ticaret hacminin her geçen gün arttığı ve Bulgaristan'ın, Türkiye'nin bir anlamda "Avrupa'ya açılan kapısı" konumunda bulunduğu belirtilen görüşmede, son beş yıl içinde Bulgaristan üzerinden geçen TIR sayısının ikiye katlanmasından ötürü sınır geçişlerinin aksamaması ve süratle sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye'nin Rusya Ukrayna Savaşı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptığıgirişimler ve barış için gösterdiği gayretin Bulgaristan tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Türk vatandaşlarına çok girişli-uzun süreli vizelerin verilmesi ve vize süreçlerinin kolaylaştırılmasının, özellikle girişimci iş insanlarını Bulgaristan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceği, aynı zamanda kültürel bağların da gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulanarak, 2022 Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına sağlanan kimlikle seyahat imkanının turizm ve ekonomi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtildi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında işbirliğine ve Bulgaristan ordusunun modernizasyon çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu ifade edilen görüşmede, Türk savunma şirketlerinin, fiyat açısından rekabetçi ve yüksek kaliteli, sahada kendini ispat etmiş, ileri teknoloji ürünler ürettiğine işaret edildi.

Görüşmede, güvenlik alanında ise terörizmle mücadele ve yasadışı göçün önlenmesi konularının kesintisiz olarak birlikte çalışmayı gerektiren iki önemli başlık olduğunun altı çizilerek, Türkiye'nin anayasal düzenini ve demokrasisini hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bulgaristan makamlarının gösterdiği dayanışmadan dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

Enerji alanında, 3 Ocak'ta imzalanan doğalgaz anlaşmasının iki ülke arasındaki enerji işbirliği açısından bir dönüm noktası olduğu hatırlatılan görüşmede, 13 yıl geçerli olacak söz konusu anlaşma ile Bulgaristan'ın ihtiyaç duyduğu doğalgazın yarısına yakınının Türkiye üzerinden temin edilebileceği ve Bulgaristan ile enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi için sürdürülen çabaların artarak devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun sunmakta olduğu hizmet ve faaliyetlerde ihtiyaç duyduğu ilave hizmet binası için gereken izin ve desteklerin gösterilmesi talebi yinelendi. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov da görüşmede hazır bulundu.

Mehmet Kalay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.