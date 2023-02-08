Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Depremzedeler üzerinden siyasete yazıklar olsun'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm kurum ve kuruluşları seferber ettiklerini belirten Oktay, “Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesi çalışıyor. İl dışına gitmek isteyen vatandaşlar için toplanma bölgeleri ve müracaat alanları belirlendi. Afetzedelerimizin tahliyesini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan köylere yardımlar helikopter ile ulaştırılıyor. 66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada. Kapalı yolumuz yok. Afet bölgesinin dışına çıkmak isteyenleri teşvik ediyoruz. Gidilecek yerler için adresler belirlendi ve il valilikleri de talimatlandırıldı. Geçici barınma alanlarında bulunan vatandaşların sayısı 500 bini geçmiş durumda. Refakatsiz çocuklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz. Tek bir çocuğumuzun sıkıntıya girmemesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Depremzedeler üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet'ine tepki gösteren Oktay, “Çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenleri bu kadar yoğunluğumuza rağmen sahada tek bir afetzedeyi mağdur etmeme adına gecemizi gündüzümü burada geçirmemize rağmen, tüm bilgileri tüm açıklığı ile paylaştık. Geldiler görüştük. Ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. O nezaket çerçevesinde de ayrıldılar. Ama bu ayrılanların buradan ayrıldıktan sonra ertesi gün çıkıp sahada bu kadar insanın. 100 bin 300 kişinin alın terine ve bu kadar 110 bin karede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz. Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Milletimiz olanları görmekte. Çok ilginç iddialar var. Kendileri de bugün açıkladıkları için benim söylediğim bir şey değil. İş makineleri yolda bekletilmekte, içeri alınmamakta diye sosyal medya üzerinden de yoğun bilgi kirliliği yapılması konusu, sosyal medyada yağmalama konusu, 'havalimanını biz yapıyoruz, kim tutuklarsa tutuklasın', son derece seviyesizce meydan okuma. Biz bu kadar emek verirken, dayanışma içinde olmamız gerektiğini her seferinde ifade etmeme rağmen, son derece dikkatli davranılmasına rağmen gidip son derece basitçe siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz” dedi.

“Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor”

Oktay, “Devletin yapamadığını bir tane belediye gelip yapacak. Birkaç araçla moloz toplayanlar havaalanı onarıyoruz diyor. Bu kadar mı acizleştiniz. Biz bunları zamanında gördük, Adana'da da gördük. Hatay Havalimanı'nda hasar sonrası DHMİ onarım çalışmalarını başlatıyor. Zaten afet yönetiyoruz ve şunu söylüyoruz; Türkiye'deki tüm kuruluşlar tamamının her türlü imkanları, devletin, AFAD'ın koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. Her imkan kullanılır. Şimdi OHAL ilan ediyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız, dolayısıyla kimsenin nazıyla uğraşacak durumda değiliz” şeklinde konuştu.

“Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz”

İskenderun Limanı'ndaki yangına da değinen Oktay, “Konteynerlerin bulunduğu alanda yangın. Yanıcı maddeler olduğu için yangın şiddetleniyor. Karadan ve havadan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bunlar ikincil afetlerdir. Deniz Kuveetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ilgili kuruluşlar karadan müdahale ediyorlar. İtfaiye ekiplerimizi de buraya davet ediyoruz bir an önce bu yangın sönsün diye. Bunlardan sadece bir tanesi de İstanbul Belediyesi. Bunu davet eden de biziz, oraya alan da biziz. Bunun dışında zaten 40 araçla müdahale edilen bir yangındı. Bunların yarısından fazlası da Adana Orman Müdürlüğü'nün araçları. Orada aracın fotoğrafını çekip hem de dron ile çekip, ondan sonra da biz yangını söndürdük diye meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuz olamaz” ifadelerini kullandı.

“Siyaset yapma zamanı değil, birlik beraberlik, dayanışma zamanı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dezenformasyonla ilgili bir şey varsa bunun gereğini yapacağız. Dolayısıyla ben bunları şiddetle kınıyorum. Bu tür tavırlar diyorlardı ya 'güzel hareketler' diye, çok çirkin yaklaşımlar. Ümit ediyorum ki bugün itibarıyla bunlar son bulur. Siyaset yapma zamanı değil, birlik beraberlik, dayanışma zamanı” dedi.

Musa Enes Aksakal

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