Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Fahiş fiyat artışına cüret edenler hesap verecekler'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş merkezli depremlerin ardından devam eden çalışmalarla ilgili olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Amacımız sahada yapılan çalışmaları kamuoyuna en şeffaf biçimde açıklamak. İlk günden beri zaten her şeyi artısı ve eksisi ile paylaşıyoruz. Bugün 296'ncı saatte Ragda ve Muhammed kardeşlerimizin sağ olarak kurtarılması ümit ve umudumuzu devam ettirdi. 257 bin çalışanımızın motivasyonu sürüyor. Amacımız afetzedelerin yaralarını sarabilmek” şeklinde konuştu.

“181 bin 423 güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız 41 bin 149 TSK'dan olmak üzere toplam 181 bin 423 güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Sahil güvenlik ve yerel kuvvetlerimiz de ayrıca hizmette. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“830 bin 806 binanın yüzde 49'u oturulabilir konumda”

Barınmayla ilgili konularda sorun yaşanmadığını belirten Oktay, “Çadır miktarımız arttı ve talep azaldı. Nerede ihtiyaç varsa gönderebilecek durumdayız. Konteyner çalışmalarımız devam ediyor. Kurulu sayısı 6 bine yaklaştı devamı da gelecek. Afetzede vatandaşlarımıza baktığımızda arananın kalabilecek bir yuva olduğunu görüyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. 407 bin 786'sı ise hasarsız. Yani çalışılan her binanın yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. 205 bin 86 bina ise az hasarlı durumda. Yüzde 73'e yakın bir oranı binaların içinde doğrudan oturulabilir ya da ufak bakımla oturulabilecek durumda” ifadelerini kullandı.

“Evim Yuvan Olsun kampanyası”

Yeni başlatılan kampanya hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu. Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir” şeklinde konuştu.

“Fahiş fiyat artışına cüret edenler hesap verecekler”

Fahiş kira artışları ile ilgili bilgi aldıklarını belirten Oktay, “Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum. İlgili tüm kurumlarımız bunun peşini bırakmayacaktır. Bu afet üzerinden fırsatçılıktır, insanlıkla alakası yoktur. Bunun hesabını soracağız. Afetzedeler üzerinden hiç kimsenin kazanç, prim sağlamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“İncelenen eser sayısı 433”

Artçı depremlerin sürdüğüne değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Sayısı 5 bin 700'ü geçti. Bakanlığımız yeni şehirlerin yerlerini afet bölgesini ve fay hatlarını dikkate alarak tasarlıyor. TÜBİTAK, MTA ve Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi kurumların da desteği ile Deprem Bilgi Destek Sistemi oluşturuldu. Şu anda sahada araştırma yapan bilim insanı sayısı 600'ün üzerinde. Bunu da koordine ediyoruz. Buradan ciddi bir çıktı elde edelim istiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü korumasındaki eserlerimizi inceliyoruz. İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir. 189'unda da hasar olmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

“73 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”

Tescilli binaların hasar tespitlerinin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Oktay, "Camilerdir, kiliselerdir tüm tarihi yapıların hepimizin ortak mirası olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Şu anda enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları 73'e kadar düşmüş durumda" açıklamasını yaptı.

“Bin 141 çocuk ailelerine teslim edildi”

Refakatçısı olmayan çocuklar hakkında da bilgi veren Oktay, “Bin 713 çocuğumuz var şu anda. Bunlardan ailelerine teslim edilen bin 141 çocuğumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Hastanede takip edilen 490 çocuğumuz var. Sevgi Evleri gibi birimlerinizde kalan misafir 82 çocuğumuz var. Kimliği belirlenen çocuklarımız bin 469'dur. 244'ünün de kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın farklı kaynaklardan, içerden ve dışardan fark etmez refakatsiz çocuklarımız üzerinden prim yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan, seviyesini düşürmeye çalışanlara, dezenformasyon yapanlara kesinlikle itibar etmesinler” şeklinde konuştu.

“Depremden etkilenen hayvanlara 9 bin 645 ton yem desteği”

Depremden etkilenen hayvanlarla ilgili açıklama yapan Oktay, “Hayvanlar üzerinde yaptığımız arama kurtarma faaliyetleri de aynı hızla devam etti. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yıkılan ağır hasarlı ağıl sayımız 9 bin 972, ölen büyükbaş 8 bin 424, ölen küçükbaş 62 bin 342. Kurtarılan büyükbaş 4 bin, küçükbaş ise 18 bin 809” dedi.

Depremden etkilenen hayvanlara 9 bin 645 ton yem desteğinin sağlandığını belirten Oktay, bölgeye bin 260 hayvan çadırı ve bin 474 branda gönderildiğini kaydetti.



Musa Erdoğan



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