Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray camiasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Muhammet Mücahit Dereli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray camiasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Muhammet Mücahit Dereli
Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay