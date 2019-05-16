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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı yayınladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray camiasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Muhammet Mücahit Dereli

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