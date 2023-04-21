Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Hemen hemen her hafta bir bayram kutluyoruz aslında'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla eda edilen bayram namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Oktay, vatandaşlarla kıldığı namazın ardından salavat eşliğinde vatandaşlarla bayramlaştı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, “başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş” olan oruç ayı Ramazan'ın geride bırakıldığını ifade ederek, “Ramazan Bayramı'na inşallah tüm millet olarak hep birlikte bir ve beraber, dayanışma içinde huzur içinde kavuşmuş olduk. Biraz buruk başladık depremden dolayı. Hamdolsun tüm Ramazan boyunca depremzede kardeşlerimizin şartlarını tüm millet ve devlet olarak iyileştirmeye çalıştık. Son ana kadar da devam edeceğiz” dedi. Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Oktay, “Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar ve özellikle depremzede vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. İnşallah deprem bölgesindeki sıkıntıların hepsi geride kalır. Millet olarak, ülke olarak tüm depremzede kardeşlerimizi evlerine yurtlarına kavuşturmuş oluruz” diye konuştu.

“İki bayramı bir arada” kutladıklarını dile getiren Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dün, Filyos'taydık. Orada da Türkiye'nin enerji bağımsızlığına doğru belki en büyük adımlarından birini attık. Denizin 2 bin 200 metre derinliğinde keşfettiğimiz. 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervimizi dün itibarıyla karaya çıkardık. Dün ateşimizi de yaktık. Çok kısa bir sürede de mutfaklarımızda olacak. Dün Cumhurbaşkanımız da bu müjdeyi paylaştı. İki bayramı bir arada kutladık ama son birkaç haftaya baktığımızda hemen hemen her hafta bir bayram kutluyoruz aslında. Farklı alanlarda çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nda bambaşka bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.” Oktay konuşmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören T10x model Togg aracına eşi Hümeyra Şahin ile birlikte binerek yola çıktı.

Mustafa Cenik - Hakan Karaduman

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