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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla KKTC’ye geldi.

Özel uçakla Ercan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı. 

Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı açılışına katılacak. Fuat Oktay daha sonra Başbakanlık'ta Başbakan Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek. Öğleden sonra KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı'na da katılacak olan Oktay, daha sonra KKTC'den ayrılacak.  

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