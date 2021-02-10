Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Oktay'ın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakan Ersan Saner ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Oktay'ın iki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü'nün görüşmeleri yapılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlık arasında e-devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Oktay yarın Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya gelecek.