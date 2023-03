Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polat Paşa camiinde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri hatırlattı. Oktay, depremde hayatını kaybeden KKTC'li meleklerin acılarını da yüreklerinde hissettiklerini belirterek, “Bir an önce geride bırakıp çok daha güçlü şekilde ayağa kalkmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde de şu anda bunu yapıyoruz. 11 ilimizde hamdolsun sıkıntılı dönemini geride bıraktık. 3 milyona yakın kardeşimizi de şu anda geçici barınma merkezlerinde misafir ediyoruz. çok hızlı bir şekilde de kalıcı konutlarını da yapmaya başladık. Akabinde de inşallah yine çok hızlı bir şekilde tüm evleri yıkılanlarında yıkılanların zarar gören tüm kardeşlerimizi kendi illerine, kendi yurtlarına, kendi memleketlerine bir an önce taşıyacağız. Ama hepimizin birlikte kaybettiğimiz kardeşlerimize ne yazık ki onu getirmek mümkün olmuyor. acılarımız ortak. Bu acılı zamanda siz Kıbrıslı kardeşlerimiz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yanımızda oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Depremzedelerden Kıbrıs'a gelenlerimiz oldu. Yanlarında oldunuz. Biz her zaman bir ve beraberiz. Dayanışma içerisindeyiz derken de bunu diyoruz. İyi ve kötü günümüzde hep beraberiz. Birlikteyiz ve dayanışma içerisindeyiz. Bunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdik. Ve bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın hiç eksilmeden, artarak Kıbrıs'taki her bir kardeşimizin yanında olacağımıza, sizlerin de bizim yanımızda olduğumuzu fiilen görmüş olmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu millet olarak da ne kadar bahtiyar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin dostlarının Türkiye'nin de dostu olduğunu vurgulayan Oktay, “Kıbrıs, Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milletlerde ifade ettiği şekilde ve akabinde de Türkiye olarak da yine KKTC olarak da hepimizin çok bir ve beraber olarak ileriye yürüdüğümüz bağımsız eşit bir devlet olarak tanınması doğrultusunda kararlı adımlarla yürüyoruz. Türk devletleri teşkilatına, Kıbrıs'ın gözlemci üye olarak katılması da bunun sonucudur. İnşallah bunun devamı da gelecek. İnşallah daimi üye olarak da Kıbrıs'ın burada olduğunu da göreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dostları bizim dostlarımızdır. Aynı kaderi paylaşıyoruz” dedi.

Mehmet Kalay - Mert Cerrahoğlu

