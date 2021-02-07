Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10-11 Şubat tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaretinde Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek. İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri yapılacak.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek. Ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak. Ziyaretin ikinci gününde ise Oktay'ın KKTC Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut

