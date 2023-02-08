Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sahada toplam görevli sayısı 103 bin 800'

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Devletin yapamadığını belediye yapabilir mi? İddialar yalan.

-Refakatsız çocuklar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz.

-Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğalgaz vermeye başlıyoruz.

-Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor.

-Kapalı yolumuz yok.

-66 ülkeden gelen 5 bin 309 arama kurtarma ekipleri sahada.

-10 ilimizde barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu.

-Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor

-Sahada toplam görevli sayısı 103 bin 800.

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