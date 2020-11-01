Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Koca depremle ilgili son bilgileri paylaştı

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası kente gelerek çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kurulan AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına sahadaki son bilgileri aktardı. Depremde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 896 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 binin üzerinde personelin 26 alanda çalışma yaptığını, yıkılan binalardan 9'unda çalışmaların tamamlandığını, 8'inde ise çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Tüm kurum ve kuruluşların milletin hizmetinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Arama kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. 6 alanda 8 bağımsız birim var arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı. 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlandı 8'inde devam ediyor. 6 alanda 8 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri profesyonelliklerinin ötesinde gönüllerini ortaya koyuyor. Artçı depremlerimiz devam ediyor. Aslında bu çekinmemiz, korkmamız gereken bir durum değil aksine artçı depremler ne kadar yoğunlukla devam ederse o kadar hızlı normale döneceğimizin işaretidir bu. 4 ve üzerinde şu ana kadar 831 artçı deprem oluştu. Ne kadar fazla olursa küçülerek devam edecektir. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplam bin 238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Toplamda 6 binin üzerinde personel 26 alanda çalışmalarına devam ediyor. Tüm gücümüzle bu çalışmaları tamamlamaya çalışacağız. Bize gelen en çok soru ‘binama girebilir miyim' oluyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Hasar tespit çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayacağız. Hatta mümkün olursa 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden uzman sayımızı olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle hasarlı ya da orta hasarlı da olsa o binalara vatandaşlarımızın girmelerini kesinlikle önermiyoruz” dedi.

“Şu anda kurulan çadırlarda 2 bin 685 kişi barınıyor”

Barınma ve beslenme konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Oktay, “Barınmada bir sıkıntımız yok, beslenme ünitelerinde de bir sıkıntımız yok. Barınmada yurtlarımız, spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz yaklaşık 7 bin kapasiteli, çadırlarımızda çalışmalar devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak'ta 4 bin 880 çadır kurulması planlanıyor. 21 bin barınma kapasitesine sahip. Bin 500 çadır kuruldu. Şu anda kurulan çadırlarda 2 bin 685 kişi barınıyor. Biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımız içinde konteyner alanları kurulacak. 3 merkez belirleyeceğiz bununla ilgili çalışmalar başladı. 3 bin 500 çadırımız fiilen sevk edildi. Toplam 24 milyon TL bölgeye ihtiyaçlar için aktarıldı. İhtiyaçlara binaen aktarılmaya da devam edilecektir. Enerji ve doğalgaz ile ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Enkaz bölgelerinde olanlar için korona virüs tedbirlerini hatırlattı

İzmir Adliyesi hakkında da açıklama yapan Oktay, “Aile ve asliye mahkemeleri yeni yerlerine taşınarak hizmetlerine devam edecek. Biz aynı zamanda bütün dünyada yaşanan salgınla da mücadele veriyoruz. Burada depremin yaralarını sararken bizim bir açık oluşturmamız gerekiyor. Özellikle temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda buralarda yeni vaka sayısı oluşmaması, yeni can kaybı olmaması için daha titiz davranılmasını herkesten rica ediyorum. Bu badireyi de hep birlikte atlatacağız. Arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere 83 milyon tek yürek olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum” diyerek, bu sabah korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Burhan Kuzu'ya da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

“Hastanedeki 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor”

Can kayıpları için başsağlığı dileyerek açıklamasına başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlılarımız ve çocuklarımız böyle felaketleri daha zor atlatıyor. Depremin etkileri duygularda ve ruhlarda devam ediyor. Bizler bunu sağlık sorunları olarak görüyoruz. Sağlık Bakanlığı depremin hemen ardından olay yerinde çalışmalarına başladı. 170 ambulans, 2 helikopter ambulans, 234 araç ile 835 personelimiz çalışmalarına hala devam ediyor. Geçe süre içerisinde 5 bini üzerinde depremzedeye hizmet verildi. Hastanelerimizde tedavi altına alınan hastalarımızın sayısı 896. Bu sabah itibariyle tedavisi tamamlanıp taburcu olan vatandaşımızın sayısı 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda olmak üzere 214 vatandaşın da tedavisi devam ediyor. 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor” dedi.

“3 yaşındaki Elif'e henüz ulaşamadık”

Enkaz altından çıkarılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, “Dün gece 01.00 sıralarında 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in hayata gösterdiği bağlılığın gücü ve personelin yardımıyla çıkarıldı. Ahmet amca bu sabah diyalize alındı. Sağlığı iyi. Genç kızımız İnci'nin genel durumu iyi. Dolaşım zorluğu yaşamaması için küçük bir işlem yapıldı. Bakan arkadaşımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altında telefonla görüştüğü Buse'yi de ziyaret ettim. Bir iki güne kadar taburcu olacak. 15 yaşındaki Günay'ın sağlık durumu iyi. Böbrekleri düzelmeye başladı. Bacakları için operasyon yapıldı. Doğanlar Apartmanından çıkarılan Seher Perinçek'in tedavisi ise serviste devam ediyor. 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yoğun bakımda durumları iyi. 7 yaşındaki Umut enkazdan cansız çıkarılmıştı. 3 yaşındaki Elif'e ise henüz ulaşamadık” dedi.

"Korona virüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz, gerekli dikkati gösterelim"

Yaşanan deprem nedeniyle pandemiyle mücadelede bir zaafa düşülmemesi gerektiğini kaydeden Bakan Koca, “Korona virüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Dikkat etmeliyiz. Kıymetli abimiz Burhan Kuzu'yu bu sabah 04.00'te kaybettik. Durumunu yakından takip ediyordum. Burhan Hocamıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

Önder Aydın - Sinan Yeniçeri