Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Selçuk 81 ilden gençler ile online buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilden lise öğrencilerinin katılımlarıyla online gerçekleştirilen buluşmaya katıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle online (çevrim içi) gerçekleşen buluşmada gençler Bakan Selçuk ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile sohbet etti. Bazı gençler de müzik enstrümanları ile buluşmada keyifli anlar yaşattı. Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a da bağlantı yapılarak, Bandırma Vapuru da gençlere gösterildi.

“19 Mayıs şanlı dönüm noktalarımızdan ve bu birikimin en değerli halkalarından birisidir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlere seslendiği konuşmasında, “2 bin 200 yılı aşkın devlet geleneğimizde yüreğimizle ve bileğimizle hakkını verdiğimiz nice zaferler, istiklal uğruna verdiğimiz nice mücadele bulunduğunu biliyorsunuz. Medeniyetlerin gözbebeği Anadolu coğrafyasını yüzyıllardır vatan bilmemizin gerisinde büyük bir birikim, mücadele ruhu ve hürriyete bağlılığımız bulunuyor. 19 Mayıs da şanlı dönüm noktalarımızdan ve bu birikimin en değerli halkalarından birisi. Tarih boyunca hangi başarımıza bakarsak bakalım mutlaka bir gencin dokunuşunu ya da ön saflarda gençlerin olduğunu görüyoruz. Bizim gençlerimiz 26 Ağustosların, 29 Mayısların, 18 Martların ve 15 Temmuz'un cesur kahramanlarıdır. Sizler 30'larında Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, 20'li yaşlarda boyunun başına geçmiş Osman Bey'siniz. Gemileri karadan yürüten Fatih, Çanakkale'de hiç düşünmeden cepheye koşan on beşlilersiniz. 19 Mayıs ruhunu taşıyan sizler gibi gençlerimiz üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle, ‘Kim var diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert, ben varım cevabını veren, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici dava ahlâkına kaynak bir gençliktir.' ‘Kökü ezelde ve dalı ebedde bir gençliktir'” dedi.

“Biz sizlere baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Aziz Sancarlar görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençler ile böyle bir toplantıda bir araya geldiği için memnun olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz sizlere baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Aziz Sancarlar görüyoruz. Aranızdan hem başarıları hem de ilkeli duruşuyla örnek olan yeni Mesut Özil'ler, Rıza Kayaalpler, ufuklar açan Fuat Sezginler çıkacağına inanıyoruz. Biz sizleri sadece istikbalimiz olarak değil “hem bugünümüz hem geleceğimiz” olarak görüyoruz. İHA'ları, SİHA'ları tasarlayıp uçuranlar ya da ilk yerli otomobilimiz TOGG'un mutfağında yer alanlar sizler gibi gençler değil mi? Milli Teknoloji Hamlemizi adım adım başarıya taşıyan, Milli Uzay Programımıza öncü olanlar bir zamanlar sizler gibi lise sıralarından geçmediler mi? Hepsi de bir zamanlar Gümüşhane'den Vildan kardeşim senin gibi, Batman'dan Rıfat kardeşim senin gibi ya da Bilecik'ten Orçun kardeşim senin gibi ülkemize dair hayalleri olan lise öğrencileriydi ve Yozgat'tan aramıza katılan Aybüke kardeşim ben de bir zamanlar senin gibi Yozgat Çekerek'te bir lise öğrencisiydim. Milli Eğitim Bakanımız da, Cumhurbaşkanımız da bir öğrenciydi. İyi bir üniversite eğitimi almak, ufuk açıcı projelerde çalışmak, memleketimin ve ülkemizin ve gönül coğrafyamızın gelişmesine, kalkınmasına katkı vermek yönünde hedeflerimiz vardı. Hamdolsun Rabbim kısmet etti, bu yönde gayret etmeye devam ediyoruz. İnşallah sizleri de hem ailenize hem de ülkemize, milletimize çok daha fazla katma değerler sağlarken göreceğiz buna yürekten inanıyorum.”

“Hepimizin içinde bu iradi güç var”

19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında belirleyici olan milli iradenin ilk adımı olduğunu hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizi bugünlere getiren irade, Samsun'da böyle bir günde kendini gösterdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki komutanlarımız, askerlerimiz ve halkımız; hepiniz biliyorsunuz, milli birlik ve beraberlik bilinci içinde yürüdüler. Onlar canıyla malıyla, aklıyla fikriyle mücadele etme iradesine sahiptiler. Onların sahip olduğu bu irade, bizlere ve siz gençlere de elbette tevarüs etti. Bu irade madem onlardan bize mirastır, bu demektir ki hepimizin içinde bu iradi güç var. Onu yok saymak, bu gücü görmezden gelmek de mümkün. Ancak içinizdeki bu cevhere sahip çıkmanız gerekiyor. Sizler, bu mirasa sahip çıktıkça; bu cevheri, içinizdeki potansiyeli açığa çıkardıkça, emin olun yolumuz açılacak. İçinizdeki bu potansiyeli dikkatle ve varlığına duyduğunuz güvenle aramaya, gün yüzüne çıkarmaya hepinizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim gençliğimizde kağıt, kalem ne ise klavye ve ekran sizin için aynı anlama geliyor”

Yeni kuşağın teknolojinin içine doğduğu için hızlı ve analitik düşünme kabiliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Biliyorum, zaman zaman sizler ekran bağımlısı olmakla, yüzeysel ya da aceleci olmakla hatta tüketim odaklı olmakla nitelendiriliyorsunuz. Belki de anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz. İnanın biz, geleceğiniz için kararlar alıp adımlar atarken, sizlerin savunucusu olarak da görüyoruz kendimizi. İlk önce sizleri anlamak zorunda olduğumuzun farkındayız, yanınızdayız. Sizler bizim için öteki değilsiniz, el değilsiniz, bizim evlatlarımızsınız; kanımız, canımızsınız ve bu toprakların bu ülkenin geleceğisiniz. Teknolojinin içine doğdunuz. Bizim gençliğimizde kağıt, kalem ne ise klavye ve ekran sizin için aynı anlama geliyor. Eskiye kıyasla bilgiye çok hızlı ulaşıyorsunuz. Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliyorsunuz, iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilme becerilerine sahipsiniz. Alışverişinizi internetten yapıyor, sinemanızı, konserinizi internetten izliyor, müziği oradan dinliyorsunuz. Şeffaflığın ön plana çıktığı bir dünyada büyüdüğünüz için görüntü sizler için bize göre daha önemli. Dijital dünyada görmek kadar görünür olmak da sizlerin sosyalleşme yolunuz. Siz, bu şartların içine doğdunuz. Bu şartların içine doğan sizleri ve ortamı görmezden gelmenin size karşı yapılmış en büyük hata olacağını biliyoruz. Kararlarımızı, sizin bu becerilerinizi göz önünde bulundurarak almaya çalışıyoruz.”

“Her nesil, kendinden önceki neslin değerlerini sorgular”

Çift kanatlı okuma sistemini uyguladıklarını, bilimin, ilimin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere de önem verdiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “Her nesil, kendinden önceki neslin değerlerini sorgular. Hatta bazen onlara savaş da açabilir. Bunu kendini var etmek adına yapar. Büyümenin kuralı budur. Medeniyet, bu yadırgama ve reddetme üzerine ilerler. Biz de büyüklerimizi sorguladık, eleştirdik, onların hatalı bulduğumuz yanlarını tekrarlamayacağımızı hep düşündük, bu konuda sözler verdik. Onlardan daha güzel evlerimiz olacağını, daha iyi işlerde çalışacağımızı, daha merhametli ve güçlü olacağımızı düşündük. Tahminimce siz de bu düşüncelere sahipsiniz, bizleri sorguluyorsunuz ve eleştiriyorsunuz bundan mutluluk duyuyoruz. Ancak yeni olan, etrafınızı her zamankinden daha hızlı kuşatır. Güçlü olabilmeniz için muhakkak köklerinizin bilincinde olmalı ve iki kanadınıza da sahip çıkmalısınız diye düşünüyorum. Ancak o zaman geçmişin hatalarını tekrarlamamış olursunuz” şeklinde konuştu.

“Bugün akşam 19.19'da sizleri İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ülke genelinde etkinlik düzenleneceğini de hatırlatan Bakan Selçuk, “Bizim işimiz önünüzü açmak, potansiyelinizi ortaya çıkaracağınız imkanları sağlamak; sizden de önünüzde açılan yolu görmenizi, potansiyelinizi farkına varmanızı ve onu, güce ondan da önce mutluluğa çevirmek için iradenizi kullanmanızı istiyorum. Bugün akşam 19.19'da sizleri İstiklal Marşımızı, kendinize ve ülkemizin geleceğine duyduğunuz inanç ve güvenle hep birlikte okumaya davet ediyorum. Bahar gibi, bayram gibi bir gelecek diliyorum hepinize” diye konuştu.

Utku Şimşek

