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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İletişim Başkanı Altun, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Altun ise sosyal medya hesabından şu paylaşıma yer verdi:
“İdlib'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."

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