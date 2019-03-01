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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli silahla atış yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli silahla atış yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli silahla atış yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.

MKE Silah Fabrikasını ziyaret eden Oktay, MKE Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılandı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K üretim stantlarını gezdi.

Silahlar hakkında yetkililerden bilgi olan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti. Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu ifade etti. Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı MKE ziyaretinde eşlik etti. 

Hasan Ay 

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