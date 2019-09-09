Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP önünde eylem yapan aileler hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir"

"Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur. Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur" dedi.