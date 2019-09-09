İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP önünde eylem yapan aileler hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP önünde eylem yapan aileler hakkında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP önünde eylem yapan aileler hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde eylem yapan aileler hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir"

"Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur. Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur" dedi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.