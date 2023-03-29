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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Londra’da saldırı girişimine maruz kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tatar'a saldırı girişimini kınayan Oktay, “Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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