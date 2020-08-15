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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “(Oruç Reis’in çalışmaları)Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Mavi Vatan” sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam eden Oruç Reis'in çalışmalarını bahane ederek Türkiye'ye oynanmaya çalışan oyunlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Oktay, Oruç Reis'in “Mavi Vatan” sınırları içerisindeki çalışmalarına kararlıkla devam ettiğini belirterek, “Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içinde olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

“Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için...”

Mevlüt Hasgül

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