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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, ziyaret sırasında Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileklerini iletti. Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.

Muhammet Mücahit Dereli

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