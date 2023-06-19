Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Başbakanlık Şeref Salonu'nda yapılan görüşmede konuşan Yılmaz, dünden bu yana KKTC'de olduklarını belirterek, geldikleri andan itibaren Başbakan Üstel'in kendilerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Yılmaz, Başbakan Üstel ve ekibine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti. Çok yoğun temaslarda bulunduklarını dile getiren Yılmaz, dün Ercan Havalimanı'nda değerlendirme ve teknik toplantı yaptıklarını hatırlattı. Temaslarının bugün de devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC ile ilişkilerimizin daha da ileriye gitmesi için ortak menfaatlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öncelikli konulardan bir tanesinin Ercan Havalimanı'nın açılması olacağını kaydeden Yılmaz, Başbakan Üstel'e bu konudaki yakın ilgisi ve çalışması için teşekkür etti. Birçok proje ve konu üzerinde çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz, “Suda nasıl başardıysak bunu elektrikte de inşallah başaracağız. Hem iki ülkenin çok daha güçlü birbiriyle bağlanmasına, hem de ekonomik refaha katkıda bulunacak. Çevre açısından da yine çok olumlu sonuçları olacak” diye konuştu.

Birçok konuda çalışmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Eğitimden, sağlığa, ulaştırmaya, özel sektör yatırımlarının, girişimciliğin teşvikine varıncaya kadar birçok başlıkta detaylı temaslarımız oldu. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan başta olmak üzere ev sahiplerine teşekkür eden Yılmaz, Plan, Bütçe Komisyonu Başkanı olduğu dönemde Resmiye Eroğlu Canaltay'ın farklı partilerden grupla TBMM'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Büyük projelere imza atılacak”

KKTC Başbakanı Üstel ise, yeni atandığı görevi nedeniyle Yılmaz'ı kutlayarak, Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını kaydetti. Türkiye'deki seçim sürecine işaret eden Başbakan Üstel, gösterdiği demokrasi anlayışından dolayı yüce Türk halkını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye ile ilişkilerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurguladı. Başbakan Üstel, sevgi ve kardeşlik duygusuyla bağlı olduklarını belirterek, Türkiye ile KKTC'nin etle tırnak gibi ayrılmaz ikili olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinde iki tane büyük proje için mesaj verdiğine işaret eden Başbakan Üstel, ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade etti.

Daha önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibiyle de iyi ilişkiler içerisinde çalıştıklarını dile getiren Başbakan Üstel, Oktay ve ekibine selamlarını iletti. Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ülkenin menfaatleri doğrultusunda adımlar atacaklarını vurguladı.

“Yeni terminalimize kavuşmuş olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde verdiği ilk mesajın Ercan Havalimanı'nın açılması olduğuna değinen Başbakan Üstel, “Net bir şekilde halkımıza mesaj verdi. 20 Temmuz'da Ercan Devlet Havalimanı açılacak. Biz hükümet olarak üzerimize ne düşerse o görevleri yerine getireceğiz ve inşallah 20 Temmuz günü yeni devlet havalimanımıza, yeni terminalimize kavuşmuş olacağız” dedi.

Üstel, 2012 yılında su projesi konuşulurken, kablo ile enerjinin de gündeme geldiğini ancak asrın projesi olan su projesi hayata geçirilirken, enerji projesinin gerçekleştirilmesinin bugüne nasip olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, ülkenin geleceğini yeniden şekillendirecek dev projeyle anavatan Türkiye'nin kabloyla elektriğin gelmesiyle enerji çeşitliliğinin çoğaltılacağını, ülkede enerjide yaşanan sıkıntıların giderileceğini ve enerjide arz güvenliğinin sağlanacağını kaydetti. Üstel, ülkenin ekonomisinin de daha süratli bir şekilde ileriye gitmesini sağlayacaklarını söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında sağlıkta da dev projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ihalesine çıkmak üzere olduklarını belirtti. Üstel, ilerleyen günlerde hastanenin temelini atmak için de bir araya geleceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, Güzelyurt, Girne ve Karpaz bölgesindeki projelerinden de bahsetti. 25 tane okulu yeniden inşa edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, depreme dayanıklılığı olmayan okulları yeniden inşa edeceklerini, bazı okulların da depreme karşı dayanıklılığını güçlendireceklerini söyledi.

Yolların altyapı sorununu da çözeceklerini ifade eden Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ilerleyen günlerde vatandaşların rahatlayacağı hangi öncelikli projeler varsa onları da süratli bir şekilde Türkiye Büyükelçisi ile istişare içerisinde hayata geçireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Töre ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Yılmaz ve Töre heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Yılmaz'ın heyetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Orhan Erdem ve Milletvekili Ahmet Erbaş ve bazı uzmanlar yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen ise Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Canaltay ve Meclis Divanı üyeleri hazır bulundu.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi ve Millet Camii Projesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yılmaz'a, incelemeler sırasında Meclis Başkanı Töre, Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, bakanlar ile diğer yetkililer de eşlik etti.

İncelemeleri sırasında Yılmaz'a, proje ile ilgili sunum yapıldı. Yılmaz incelemeleri sonrası çalışanlarla birlikte anı fotoğrafı çektirdi ve “Çok önemli bir miras yapıyorsunuz, çocuklarımıza miras kalacak bir proje. Başarılar diliyorum, iş sağlığı güvenliği kurallarına da her zaman uyalım, dikkat edelim” dedi.

Yılmaz, kaza geçiren polisi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın heyetine eskort olarak eşlik eden motosikletli polislerden Namık Özkan trafik kazası geçirdi. Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bulunan trafik ışıklarında meydana gelen kazada Özkan, kayıp düşerek sürüklendi. Kazada yaralanan polis mensubu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Omuz ve kaburgasında kırık oluşan Özkan ortopedi servisinde tedavi altına alınırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yoğun gündemine rağmen Özkan'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz'a ziyaretinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

Suna Erden



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