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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti sürüyor. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek'in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.

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