Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'nin Türkiye kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AKPM'de oylanan Türkiye aleyhindeki rapora ilişkin kararı kınadı. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir.”
Oğuzhan Halil Özbek
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