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Cumhurbaşkanı'nın açılış törenindeki yiyecek ve içecek olayına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı'nın açılış törenindeki yiyecek ve içecek olayına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı'nın açılış törenindeki yiyecek ve içecek olayına ilişkin açıklama

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

Adana’da Cumhurbaşkanı’nın açılış töreninde içeri alınmayan yiyecek ve içecekler çıkışta vatandaşlara geri verildi - Tıkla İzle

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı. Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada, ”Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” açıklaması dikkat çekti.

Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.

Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalandı

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