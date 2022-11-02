Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla hakaret içerikli paylaşım yapan Enes Kanter'e 4 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafın üzerine basarak, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Enes Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Enes Kanter'in 28 Mayıs 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait istanbulcbs@adalet.gov.tr kurumsal e-posta adresine ihbar edildiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede yer alangörüntü izleme tutanağına göre, şüpheli Kanter'in video paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu, fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözlerini kapatacak şekilde ‘zulmü ayakla ezmek' anlamına gelen ‘#STEPONTYRANNY' yazısının yazılı olduğu, bu fotoğrafın bulunduğu dövizi elinde tutan şüpheli Enes Kanter'in ise dövizi Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı üstte kalacak şekilde yere bıraktığı ve üzerine basıp ayaklarını sildikten sonra görüntüden çıktığı kaydedildi.

Yakalama kararı çıkarıldı

Şüpheli Enes Kanter hakkında birçok yakalama kararı bulunduğunun da belirtildiği iddianamede, şüphelinin Amerika Birleşik Devleti'nde yaşadığının belirlendiği ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Eylemin açıkça Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığına saldırı olduğu belirtildi

İddianamede, şüpheli Enes Kanter'in eyleminin açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle ise aleniyet unsurunun bulunduğu kaydedildi.

4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Enes Kanter'in ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sema Demir



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