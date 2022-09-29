Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği Sinop NGS bölgesi havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalındaki röportajı sırasında Sinop'ta yapılması düşünülen nükleer enerji santrali ile ilgili Rusya lideri Putin ile görüşmeleri devam ettirdiklerini açıklayınca gözler Sinop'a çevrildi.

Yenilenebilir enerjide nükleer enerji santrallerinin çok büyük fonksiyonu olduğunun altını çizen Erdoğan, fiyatı ve temiz enerjiyi halka kazandırma noktasında çok büyük önemi olduğunu vurguladı. En son Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile etraflıca görüşme yaptıklarını, doğal gaz ve nükleer enerjide Rusya ile Türkiye arasındaki dayanışmayı devam ettireceklerini açıkladı.

Berkan Şen - Osman Aksu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.